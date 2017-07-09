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Трамп: Санкции с Путиным не обсуждали, перемен не будет до решения вопроса Донбасса

Воскресенье, 9 июля 2017, 17:08
Трамп: Санкции с Путиным не обсуждали, перемен не будет до решения вопроса Донбасса

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался, но никаких изменений не будет, пока вопрос Украины и Сирии не будет решен.

Об этом 9 июля Трамп заявил в своем Твиттере.

Также Трамп отметил, что во время встречи с Путиным обсуждалось создание подразделения киберзащиты, чтобы исключить хакерские атаки во время выборов и в другое время.

При этом президент США вновь обвинил экс-главу США Барака Обаму в бездействии относительно защиты выборов от кибератак.

Вместе с тем Трамп отметил, что лидеры "договорились о прекращении огня в части Сирии, что спасет жизни людей".

"Пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией!", - заявил Трамп.

Как известно, встреча Путина и Трампа состоялась в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля и продолжалась более 2 часов. 

По итогам саммита Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом "установлены личные отношения", обвинил власти Украины в проведении "русофобской политики" и прокомментировал обсуждение с Трампом вопроса о вмешательстве России в американские выборы.

Украинская правда

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Темы: санкцииРосcияДонбассТрамп
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