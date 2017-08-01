В центре Луганска пытались взорвать памятник уничтоженным боевикам - СМИ

Памятник уничтоженным боевикам в центре Луганска пытались взорвать.

Об этом со ссылкой на источник в так называемых правоохранительных органах "ЛНР" сообщает РИА Новости.



"В ночь на 1 августа неизвестные опять пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину", — сказал собеседник.

Как сообщает пропагандистский ресурс самих террористов, взрыв произошел около двух часов ночи 1 августа. В результате памятник пострадал частично. На опубликованной боевиками фотографии сооружение почти полностью закрыто полотном.

Как сообщалось, этот памятник уже подрывали в ночь на 1 сентября 2016 года, но в результате взрыва он получил незначительные повреждения.