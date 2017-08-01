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Порошенко предлагает отдельно решить вопрос омбудсмена

Вторник, 1 августа 2017, 19:03

Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде изменить процедуру назначения и увольнения уполномоченного парламента по правам человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"Вместе с тем, в заключительные положения этого закона (Новой редакции Закона о Конституционном суде - ред.) народными депутатами были включены нормы о процедуре назначения и увольнения омбудсмена. Это не касается функционирования Конституционного Суда. Тем не менее, Парламент принял закон о Конституционном Суде в целом вместе с этими нормами, а поэтому введение закона в действие без них невозможно", - говорится в сообщении.

"Вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, поэтому в ближайшее время президент внесет на рассмотрение парламента предложения о внесении изменений в Закон "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" в части назначения и увольнения омбудсмена", - сообщили в АП.

Как известно, 31 июля президент Петр Порошенко подписал Закон "О Конституционном Суде Украины", который был принят Верховной Радой 13 июля.

Правозащитники, в частности Amnesty International, Харьковская правозащитная группа,

Центр информации о правах человека и другие, подписали обращение к Порошенко с призывом не подписывать закон о Конституционном Суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.

Темы: ПорошенкоВерховная Радаправа человека
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