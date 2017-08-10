Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские оккупанты опять проводят обыски у крымских татар

Четверг, 10 августа 2017, 09:29

В оккупированном Крыму с утра вооруженные российские силовики блокируют улицу, где живут крымские татары.

Об этом в своем ФБ написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

"В с. Новокленовка Белогорского района воруженные силовики блокируют улицу. Какая это еще спецоперация сообщу позже", - написал он.

Пока никакой дополнительной информации он не привел.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что там проводятся обыски и очередные задержания.

"В селе Учь Козь (ныне – Новоклёново) Карасувбазарского (ныне – Белогорского) района Крыма вооруженные русские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание", - написал он.

Адвокат Эмиль Курбединов на своей странице Facebook подтвердил, что "в доме у мусульман обыск".

"Улица Чехова, 26. В доме по меньшей мере четверо детей", - уточнил он

Темы: Крымкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту
Оккупанты заявили, что ВСУ атаковали железную дорогу между Херсонщиной и Крымом
В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР
Последние новости
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
Все новости...
Реклама: