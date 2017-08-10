Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник уверен, что суды тормозят дела Онищенко, Пасишника и ОПЗ

Четверг, 10 августа 2017, 15:03

Председатель НАБУ Артем Сытник заявляет, что, по меньшей мере, три громких дела тормозятся в судах.

Именно о них Сытник вспомнил на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста о примерах дел, затягиваются, и кем именно.

"Мы с прокуратурой сформировали антирейтинг дел, которые длительное время находятся в судах. Прикладжив очень много, но я приведу пример дела, которые касаются топ-менеджмента ОПЗ - стратегическое предприятие на грани банкротства. Одна из схем - по этому делу назначают заседание суда раз в 2 месяца. Затем суд переводит заседание в закрытый режим. Это суд ", - отметил он.

"Потом в последний день своих полномочий глава ФГИ пишет письмо и отказывается от иска по делу о взимании средств в пользу государства - это уже должностные лица. Затем нынешний и.о. руководителя (завода) пишет, что 300 млн - это не убытки завода", - отметил он.

При этом Сытник считает, что все же определяющее - это действия суда.

Дело в отношении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника - не рассматривает суд. "С весны 16 года дело без движения находится", - отметил он.

Еще одним делом Сытник назвал дело Онищенко. "Фактически суду было интересно только одно - выпустить Постного. Пробовали - не выпустили в Киеве, выпустили во Львове", - отметил он.

По его словам, если такой подход в судах, то работа НАБУ не будет закончена.

"В судах ситуация очень плохая", - добавил он и отметил, что поэтому и нужен антикоррупционный суд.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗОнищенкоНефтегаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
ОПЗ
Дело Сенниченко: суд заочно арестовал экс-главу ОПЗ
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
Фонд госимущества планирует приватизацию ОПЗ на первое полугодие 2022 года
Последние новости
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
Все новости...
Реклама: