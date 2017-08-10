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Ситник впевнений, що суди гальмують справи Онищенка, Пасішніка та ОПЗ

Четвер, 10 серпня 2017, 15:03

Голова НАБУ Артем Ситник заявляє, що щонайменше три гучних справи  гальмуються в судах.

Саме про них Ситник згадав на брифінгу в четвер, відповідаючи на питання журналіста про приклади справ, які затягуються, і ким саме.

"Ми з прокуратурою сформували антирейтинг справ, які тривалий час перебувають в судах. Прикладів дуже багато, але я приведу приклад справи, яка стосуються топ-менеджменту ОПЗ - стратегічне підприємство на межі банкрутства. Одна із схем – по цій справі признач засідання суду раз на 2 місяці. Потім суд переводить засідання у закритий режим. Це суд", - зазначив він.

"Потім в останній день своїх повноважень голова ФДМ пише лист і відмовляється від позову по  справі про стягування коштів на користь держави – це вже службові особи. Потім  нинішній в.о. керівника пише, що 300 млн – це не збитки для заводу", - зазначив він.

При цьому Ситник вважає, що все ж таки визначальне – це дії суду.

Справа щодо колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника – не розглядає суд. "З весни 16 року справа без руху знаходиться", - зазначив він.

Ще однією справою Ситник назвав справу Онищенка. "Фактично суду було цікаво тільки одне – випустити Постного. Пробували – не випустити в Києві, випустили в Львові", - зазначив він.

За його словами, якщо буде такий підхід в судах, то робота НАБУ не буде звершена.

"У судах ситуація дуже погана", - додав він і наголосив, що тому і потрібен антикорупційний суд.

У квітні 2017 року Солом’янський райсуд Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника.

Як відомо, Апеляційний суд Львівської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валерія Постного.

16 червня Солом'янський суд Києва взяв Постного під варту на 2 місяці і можливістю внесення застави 10 мільйонів гривень.

Раніше у той же день Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

Українська правда

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Теми: ОПЗОнищенкоНафтогаз
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