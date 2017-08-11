Суд арестовал имущество экс-следователя ГПУ Суса

Соломенский райсуд Киева арестовал 2 квартиры, 2 земучастка и автомобиль бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Также суд арестовал гараж Суса. Об аресте имущества ходатайствовал детектив Национального антикоррупционного бюро.

При этом детектив просил рассмотреть ходатайство без вызова Суса и его защитников.

Одна из арестованных квартир площадью 42 кв. м находится в Киево-Святошинском районе Киевской области, а вторая площадью 33,7 кв. м - в Хмельницком. Взятая под арест машина – Skoda Octavia Combi RS 2015 года выпуска.

Как сообщалось, 27 июля Соломенский суд отправил Суса под круглосуточный домашний арест. После этого правоохранители надели на него электронный браслет слежения.

НАБУ подозревает экс-следователя в хищении более 400 тысяч гривен и декларировании недостоверной информации.