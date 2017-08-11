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Турция не одобряет санкции ЕС против РФ за аннексию Крыма - МИД

Пятница, 11 августа 2017, 11:59

Турция заявила, что не одобряет санкции, введенные ЕС против России за аннексию украинского Крыма.

Об этом в интервью изданию Türkiye 11 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Европейская правда со ссылкой Hurriyet Daily News.

"Турция раньше много страдала из-за санкций. Санкции против наших соседей и партнеров нанесли серьезный ущерб нашей экономике. Поэтому, когда мы слышим о санкциях, мы не суетимся необдуманно. Мы обдумываем, можем ли мы найти другие способы решения проблем", - заявил Чавушоглу в интервью.

"Именно поэтому мы не присоединились к санкциям против России, мы отдаем предпочтение политическому диалогу", - добавил он.

"Как вы можете увидеть сегодня, Россия и США пытаются вводить санкции друг против друга. ЕС размышляет о мерах против США на основании того, что санкции также на них повлияют. А мы попробуем решить проблемы через диалог, чтобы ничто не помешало нашей экономике", - подчеркнул Чавушоглу.

Как известно, с 2014 года РФ находится под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

Напомним, в феврале этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивал, что несмотря на потепление в отношениях с Россией у них остаются различия по принципиальным вопросам.

"Россия – наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией (...) Еще до инцидента (со сбитым российским самолетом в 2015 году –ЕП) у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются", - заявлял Чавушоглу.

Кроме того, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявлял в конце 2016 года, что как бы ни нормализовались отношения между Турцией и Россией, Анкара осуждает аннексию Крыма.

Темы: Турция
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