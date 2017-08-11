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Появились подробности украинских потерь на Донбассе в минувшие сутки

Пятница, 11 августа 2017, 13:19

В течение суток 10 августа в зоне проведения АТО погиб один военный ВСУ, еще один получил ранения. Оба случая произошли в Донецкой области из-за подрыва на мине и обстрела снайпера.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Один воин погиб. Это произошло из-за подрыва на мине в районе Песок (Донецкая область - ред.). Еще один военнослужащий получил ранения в результате обстрела вражеским снайпером. Он получил это ранение во время обследования участка дороги, ведущей из оккупированного села Пикузы в направлении Мариуполя (Донецкая область - ред.)", - рассказал он.

Лысенко добавил, что по этой дороге был запланирован проезд делегации мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя СММ Александром Хугом.

Как сообщалось, в районе проведения АТО минувшие сутки отметилась уменьшением интенсивности обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в основном используя стрелковое оружие и гранатометы.

Евгений Кизилов, УП

Темы: АТОДонбассжертвы
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