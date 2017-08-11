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Подписи в анкете Саакашвили и документах из Одесской ОГА отличаются

Пятница, 11 августа 2017, 13:55

Подпись в анкете для получения украинского гражданства, которое якобы заполнил Михаил Саакашвили находится не та подпись, которую он ставил под документами во время работы председателем Одесской области.

Такой вывод можно сделать из одного из последних документов, подписанных Саакашвили на посту, и который "Украинской правде" передал эксперт центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Подпись, которую он проставил, написана кириллицей.

 

Подпись, которая содержится в анкете - сделана на грузинском языке.

 

В переданном УП письме Саакашвили отчитывается перед Кабмином, который на то время возглавлял Владимир Гройсман, как ОГА рассмотрела обращение нардепа Сольвара о причастности мэра Одессы Труханова к трагедии 02.05. в Одессе.

В письме Саакашвили также исправлял ошибки и зачеркнул словосочетание "з повагою".

Ранее Саакашвили заявлял, что подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, которое было ранее опубликовано, принадлежит не ему.

"Это - не моя подпись и не мной заполненная анкета", - заявил Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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