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Підписи в анкеті Саакашвілі і документах з Одеської ОДА відрізняються

П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:55

Підпис на анкеті для отримання українського громадянства, яку нібито заповнив Михайло Саакашвілі міститься не той підпис, який він ставив під документами під час роботи головою Одеської області.

Такий висновок можна зробити з одного з останніх документів, підписаних Саакашвілі на посаді, і якій Українській правді передав експерт центру "Ейдос" Гліб Каневський.

Підпис, який він проставив, написаний кирилицею. Підпис, який міститься в анкеті – зроблений грузинською мовою.

У переданому УП листі Саакашвілі звітує перед Кабміном, який на той час очолював Володимир Гройсман, як ОДА розглянула звернення нардепа Сольвара щодо причетності Труханова до трагедії 02.05. в Одесі.

У листі Саакашвілі також виправляв помилки і закреслив "З повагою".

 

Раніше Саакашвілі заявляв, що підпис у копії анкети на отримання українського громадянства,  яку було раніше оприлюднено, належить не йому.

"Це - не мій підпис і не мною заповнена анкета", - заявив Саакашвілі.  Він також вимагав "негайно провести графічну експертизу".

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Мотивацією такого рішення Комісія з питань громадянства було те, що  Державна міграційна служба, "навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви".

 
Нібито анкета Саакашвілі на отримання громадянсва. Була оприлюднена депутатом Володимиром Ар'євим

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі
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