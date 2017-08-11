Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров рассказал российской молодежи про "балл неонацистов на Украине"

Пятница, 11 августа 2017, 17:28

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военными действиями не добиться улучшения "прав жителей Донбасса".

Об этом он сказал на молодежном форуме, передает российское агентство "ТАСС".

"В наших интересах сохранить этот уникальный документ - минские договоренности, которые реально обеспечивают права жителей Донбасса. Альтернатива - война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной", - сказал он.

Лавров также заявил, что "радикалы и неонацисты правят балом на Украине" и их нужно "заставить знать свое место, выполнять то, под чем они подписались".

Как известно, в апреле Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

Во время последнего телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона отметили, что считают недопустимым любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

По данным украинской стороны, на неподконтрольной территории Донбасса находится от 4 до 5 тысяч российских военнослужащих.

Темы: ЛавровДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Лавров
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: