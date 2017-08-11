В Египте столкнулись пассажирские поезда: десятки погибших

Два пассажирских поезда столкнулись на севере Египта. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Один поезд следовал из Каира, а другой – из Порт-Саида, когда они столкнулись на окраине приморского города Александрия. Причина столкновения пока неизвестна.

Точное количество погибших и пострадавших достоверно не установлено. По данным телеканала Al Arabiya, погибли 29 человек и еще 88 получили ранения.

Западные информагентства приводят цифры от 18 до 22 погибших и более 50 пострадавших.

Европейская правда