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Цигикал: Подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%

Суббота, 12 августа 2017, 05:58

Подразделения Государственной пограничной службы укомплектованы на 60-70%.

Об этом заявил глава ГПСУ Петр Цигикал в эфире 5 канала, передает liga.net.

По его словам, осенью будут увольняться срочники, поэтому на некоторое время будет "провал" в личном составе - около трех тысяч человек. В дальнейшем заполнять недостачу будут только за счет контрактников. 

Он от метил, что сейчас внимание пограничников направлено на приднестровский сегмент, границу с Россией и белорусскую границу. 

С 14 по 20 сентября пройдут совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси Запад-2017. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что Россия может использовать военные учения с Беларусью "Запад-2017" против Украины и Европы.

Темы: Пограничная служба
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