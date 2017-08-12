В МИД подтвердили задержание украинцев у побережья Испании

Департамент консульской службы МИД подтвердил информацию о задержании испанскими правоохранительными органами неподалеку от порта Альмерия экипажа судна, членами которого являются 11 граждан Украины.

Об этом говорится в субботу на странице департамента в Facebook.

"Задержание произошло на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и с согласия государства флага судна. Причина задержания - подозрение в перевозке запрещенного груза", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что консул поддерживает постоянный контакт с руководством правоохранительных органов, в производстве которых находится дело. Задержанные граждане Украины обеспечены государственным адвокатом и русскоязычным переводчиком.

"По результатам контакта консула с адвокатом установлено, что состояние задержанных - удовлетворительное, жалоб на условия содержания нет", - сообщили в департаменте консульской службы МИД.

Как сообщалось, в пятницу испанское издание El Mundo написало, что у южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило 18 тонн гашиша, на борту были 11 граждан Украины.