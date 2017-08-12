Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД подтвердили задержание украинцев у побережья Испании

Суббота, 12 августа 2017, 11:00

Департамент консульской службы МИД подтвердил информацию о задержании испанскими правоохранительными органами неподалеку от порта Альмерия экипажа судна, членами которого являются 11 граждан Украины.

Об этом говорится в субботу на странице департамента в Facebook.

"Задержание произошло на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и с согласия государства флага судна. Причина задержания - подозрение в перевозке запрещенного груза", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что консул поддерживает постоянный контакт с руководством правоохранительных органов, в производстве которых находится дело. Задержанные граждане Украины обеспечены государственным адвокатом и русскоязычным переводчиком.

"По результатам контакта консула с адвокатом установлено, что состояние задержанных - удовлетворительное, жалоб на условия содержания нет", - сообщили в департаменте консульской службы МИД.

Как сообщалось, в пятницу испанское издание El Mundo написало, что у южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило 18 тонн гашиша, на борту были 11 граждан Украины.

Темы: ИспанияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: