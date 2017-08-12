Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Международный суд предусмотрит бюджет на расследование войны РФ в Грузии 2008 года

Суббота, 12 августа 2017, 17:59

Международный уголовный суд  в бюджете на 2018 год определит ресурс, необходимый для расследования российско-грузинской войны 2008 года. 

Об этом пишет "Грузия Online" со ссылкой на интервью пресс-спикера МУС Фади ель-Абдала.

"Ассамблея стран-членов МУС ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации Грузии. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре", - отметил он. 

В международном суде отмечают, что в текущем расследовании августовской войны 2008 года офис прокурора руководствуется основными и строгими принципами независимости, беспристрастности и объективности.

Также в МУС предположили, что члены-страны Римского статута, которые финансируют расследования Международного уголовного суда, могут сократить бюджет для расследования преступлений войны в разных регионах.

Эксперты связывают это, кроме прочего, с ростом российского влияния на страны-члены Римского статута. 

Государства-участники МУС, ратифицировавшие и не ратифицировавшие Римский статус, по состоянию на февраль 2012 года.
Государства-участники МУС, ратифицировавшие и не ратифицировавшие Римский статут, по состоянию на февраль 2012 года.

Как известно, летом 2008 года произошло военное вторжение РФ на территорию грузинской Южной Осетии, после 5-дневной войны Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Президент РФ Владимир Путин посещал самопровозглашенную Абхазию в 2013 году. После многолетнего перерыва Путин снова посетил Абхазию в вгусте 2017 года и встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбой.

В Госдепартаменте США заявили, что визит Путина в Абхазию был "неуместным", также визит Путина осудили в НАТО.

Темы: РосcияГрузиявойнасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: