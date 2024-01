В США произошли столкновения на митинге ультраправых, 1 человек погиб

В студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения участников митинга ультраправых с противниками.

Об этом сообщает Голос Америки.

Группа ультраправых собралась в субботу на территории Университета Вирджинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции "Объединим правых", заставив губернатора штата призвать людей держаться подальше от университетского городка.

Накануне, в пятницу вечером, группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунг: "Жизнь белых имеет значение". Во время этого марша произошло столкновение с противниками манифестации.

"I'm so sick and tired of liberals making ridiculous comparisons between Trump and Nazis." 🤔#Charlottesville pic.twitter.com/b3pkZM6xW7