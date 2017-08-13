В США произошли столкновения на митинге ультраправых, 1 человек погиб
В студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения участников митинга ультраправых с противниками.
Об этом сообщает Голос Америки.
Группа ультраправых собралась в субботу на территории Университета Вирджинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции "Объединим правых", заставив губернатора штата призвать людей держаться подальше от университетского городка.
Накануне, в пятницу вечером, группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунг: "Жизнь белых имеет значение". Во время этого марша произошло столкновение с противниками манифестации.
"I'm so sick and tired of liberals making ridiculous comparisons between Trump and Nazis." 🤔#Charlottesville pic.twitter.com/b3pkZM6xW7— April Resists (@AprilDelRario) 12 серпня 2017 р.
Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере один человек был арестован, а несколько других - получили легкие ранения.
Ранее ожидалось, что в субботней акции примут участие от 2-х до 6 тысяч человек, которые недовольны сносом местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.
В связи с этим в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение.
Как сообщает AP, во время массовых мероприятий 12 августа неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу активистов, выступающих против митинга ультраправых. В результате чего 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.
Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал к единству и осуждению ненависти.
"В Америке нет места такому проявлению насилия. Давайте будем вместе, как один", - написал он.
Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил повышенную готовность для Национальной гвардии штата с целью предупредить новые столкновения между белыми националистами и их противниками.
Он также сказал, что дал указания силам безопасности действовать быстро и решительно, если снова возникнут вспышки насилия.