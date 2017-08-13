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Мюллер хочет допросить бывшего главу аппарата Трампа

Воскресенье, 13 августа 2017, 06:16

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование возможного вмешательства России в американские выборы, хочет допросить бывших и действующих чиновников Белого дома.

Об этом пишет The New York Times.

Мюллер ведет переговоры с Белым домом о возможных допросах чиновников Белого дома, включая бывшего главу администрации американского президента Райнса Прибуса и нынешнего Джона Келли, пишет издание, ссылаясь на три неназванных источника.

"Мюллер попросил Белый дом предоставить информацию о специфических встречах, кто их посещал и были ли какие-то записи, транскрипты или документы о них", - рассказали собеседники издания.

Бывший глава ФБР Мюллер хочет также узнать больше о причинах решения президента США Дональда Трампа уволить с этой должности Джеймса Коми.

Ранее президент США называл расследование Мюллера "охотой на ведьм". Обвинения в сговоре Трама и его команды с Москвой преследуют его с момента вступления в должность. Россия также неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

В прошлом месяце агенты ФБР провели обыск в доме бывшего главы кампании президента Трампа Пола Манафорта, изъяв документы и другие материалы.

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы также занимаются специальный комитет Конгресса США и Федеральное бюро расследований.

Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборный штаб кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США.

Темы: ТрампРосcия
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