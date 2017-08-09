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ФБР провели обыск в доме Манафорта

Среда, 9 августа 2017, 17:47

Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего главы кампании президента Трампа Пола Манафорта, изъяв документы и другие материалы.

Об этом в среду сообщает Washington Post.

Обыски проводили в рамках специального расследования о вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

Указывается, что федеральный агент появился в доме Манафорта без предварительного предупреждения накануне 26 июля, на следующий день после того, как тот добровольно встретился с сотрудниками Комитета разведки Сената.

Следователи и адвокат Манафорта отказались комментировать изданию информацию об обыске.

Издание также указывает, что характер и значение материалов, изъятых из дома Манафорта, непонятно.

Как известно, американские следователи надеются убедить Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сотрудничать с ними в расследовании возможного сговора между штабом Трампа и Россией.

В марте СМИ сообщили, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Он предлагал противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Темы: СШАПол Манафорт
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