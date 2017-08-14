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Глава ЦРУ заявил, что КНДР может провести новый запуск ракеты

Понедельник, 14 августа 2017, 05:30

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что не удивится, если Северная Корея проведет новое испытание баллистической ракеты.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Reuters.

"Я вполне уверен, что (северокорейский лидер Ким Чен Ын) будет продолжать пытаться разработать свою ракетную программу, поэтому меня не удивит, если будет еще один ракетный запуск", - сказал Помпео.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Корея
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