Убийца из Шарлотсвилля предстанет перед судом

Федеральные следователи США выдвинули обвинения в убийстве второй степени мужчине, который 12 августа направил свой автомобиль в толпу демонстрантов в городе Шарлотсвилл в американском штате Вирджиния.



Об этом сообщает "Радио Свобода".



В результате инцидента погибла 32-летняя женщина, ранения получили еще 19 человек.



Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер заявил, что это событие "соответствует определению терроризма".



14 августа мужчина, идентифицированный как 20-летний Джеймс Алекс Филдс, предстанет перед судом.



Его арестовали вскоре после инцидента и выдвинули другие обвинения, включая умышленные ранения.



Представители Медицинского центра университета Вирджинии заявили, что из 19 раненых 10 сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, еще девять лечатся амбулаторно.