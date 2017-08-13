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Полиция назвала имя врезавшегося в толпу активистов в Шарлотсвилле

Воскресенье, 13 августа 2017, 07:11

Полиция подозревает в наезде на активистов, протестовавших против митинга ультраправых в городе Шарлотсвилл, 20-летнего жителя Огайо Джеймса Алекса Филдса.

Об этом сообщает CBS News.

Филдсу предъявлено обвинение в убийстве второй степени и причинении телесных повреждений в результате наезда.

Жертвой наезда стала 32-летняя женщина, которая переходила улицу, еще 5 пострадавших от действий Филдса находятся в критическом состоянии.

Как видно из видеозаписи столкновения, от удара автомобиля несколько человек отбросило в воздух, затем водитель включил заднюю передачу, пытаясь скрыться с места преступления.

Мать подозреваемого сообщила The Associated Press, что она знала, что ее сын направился на митинг в Вирджинии, но не знала, что это был марш белых расистов. По ее словам, она бы удивилась, если бы ее сын придерживался ультраправых взглядов.

Как сообщалось, в США в студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Акция была организована в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.

В связи с этим в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАрасизм
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