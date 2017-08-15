Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мураев уверен во внесении в Раду представления на снятие с него неприкосновенности

Вторник, 15 августа 2017, 00:21

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев (внефракционный) уверен, что генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в парламент представление на снятие с него неприкосновенности и считает это инструментом давления.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Все это шоу. К чему оно приведет? Оно, безусловно, приведет ко внесению представления на снятие неприкосновенности, к НСРД (негласные следственные (розыскные) действия), вполне возможно, что меня могут задержать на 2 месяца - изолировать от политического процесса. Это инструмент давления", - прокомментировал депутат информацию о расследовании Генеральной прокуратурой возможного уклонения от уплаты налогов.

Также, по его словам, расследование Генпрокуратуры является последствием его конфликта с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

"Если вы помните, у меня с НАПК были довольно резкие взаимоотношения, и я регистрировал законопроект об отчетности главы НАПК перед парламентом", - добавил он.

Как сообщалось, генпрокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым.

Темы: неприкосновенностьГенпрокуратураНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
неприкосновенность
КС признал конституционной отмену депутатской неприкосновенности в 2019 году
В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ
Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: