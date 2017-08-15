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СЦКК начал следствие против боевика, угрожавшего оружием патрулю ОБСЕ

Вторник, 15 августа 2017, 13:31

Совместный центр по контролю и координации начал дисциплинарное расследование в отношении террориста ОРЛО, который 13 августа целился автоматом в наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сообщает в Facebook Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

По ее информации, об этом миссия узнала от СЦКК 14 августа.

В СММ отметили, что один из руководителей террористов ОРЛО отрицает, что возле моста в Станице Луганской боевик направил оружие в сторону членов патруля СММ и угрожал им. Также он пожаловался, что члены патруля во время инцидента использовали видеокамеру.

"Эта информация является, во-первых, недостоверной, а во-вторых – неуместной, поскольку положения Минских договоренностях позволяют СММ использовать камеры для верификации соблюдения сторонами своих обязательств", - отметили на это наблюдатели.

В миссии напомнили, что 13 августа около моста в Станице Луганской вооруженный боевик снял автомат типа АК с предохранителя и направил в сторону четырех безоружных членов патруля СММ, находясь примерно 3 метрах от них. Он также пригрозил, что откроет огонь, если они немедленно не покинут этот район.

Как сообщалось, вооруженный человек на мосту в Станице Луганской угрожал расстрелом членам СММ ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕАТОДонбассчрезвычайное происшествие
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