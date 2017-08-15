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Генштаб проверяет информацию о задержании в Крыму "украинского агента"

Вторник, 15 августа 2017, 14:13

В Генштабе ВСУ проверяют информацию, распространенную ФСБ РФ, о том, что якобы в оккупированном Россией Крыму задержан украинский диверсант, который является не то военным разведчиком, не то агентом СБУ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управление по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных силу Украины.

"Информация проверяется, мы ждем ответ на запросы", - сообщили агентству в управлении.

Как известно, во вторник ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

В сообщении также говорится, что задержанный ранее проходил службу в зоне ATO в должности "старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

В СБУ назвали это заявление фейком.

Темы: КрымВооруженные силыразведкаФСБРосcия
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