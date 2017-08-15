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Корчак согласилась оценить работу НАПК на "тройку"

Вторник, 15 августа 2017, 14:12

Результаты работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за год можно оценить на "тройку".

Об этом сказала глава НАПК Наталья Корчак, отчитываясь в Киеве 15 августа.

Таким образом она отреагировала на слова председателя Наблюдательного совета при НАПК Виктора Тарана.

"Оценка общественности - тройка, возможно, "3+". Только за попытки что-то сделать. Мы очень надеемся, что ситуация изменится и через год мы будем ставить лучшую оценку", – отметил Таран.

"Согласна, что нашу деятельность следует оценить на три", – сказала в свою очередь Корчак.

"Три – это значит: не все так плохо, потому что вы могли видеть, в какой критике мы работали", – в то же время отметила она, добавив, что на НАПК "как не желанный для украинской власти орган, осуществлялось большое давление".

Однако, по мнению Корчак, агентство, "с честью выполнило международные обязательства".

Она также заявила, что НАПК "не потратило зря ни одну государственную копейку".

По словам Тарана, среди факторов, которые негативно сказались на работе Агентства по предотвращению коррупции, - недокомплектация состава, ведь НАПК "ни дня не работало в полном составе".

Председатель наблюдательного совета выразил надежду, что конкурсная комиссия на заседании во вторник сможет выбрать четвертого члена НАПК, а уже к сентябрю начнет избирать пятого.

Учитывая длительный период проведения специальной проверки кандидатов, Таран спрогнозировал, что комплектация НАПК может завершиться через 2-3 месяца.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует информацию об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители НАПК.

Зарплата и надбавки председателя Нацагентства по предупреждению коррупции Натальи Корчак за период с 1 января по 13 июня 2017 года составляли 529 837 гривен.

Валентина Романенко, УП

Темы: НАПК
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