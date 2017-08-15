Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Имущество уже проверенных чиновников могут исследовать вновь – Корчак

Вторник, 15 августа 2017, 14:43

НАПК в случае получения новых фактов может начать еще одну проверку тех должностных лиц, чьи декларации уже были проверены.

Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Она отметила, что агентство в конкретных случаях направляет запросы относительно того или иного чиновника международным организациям, но не всегда их вовремя получает.

"Когда мы говорим о декларации тех должностных лиц, где мы должны сделать запросы в международные организации, мы эти запросы делаем. К сожалению, это не всегда эффективно, поскольку мы ограничены в сроках проведения проверки, и мы должны вынести на голосование результаты проведения проверки без ответа со стороны международных организаций, которые иногда затягиваются во времени", - заявила председатель НАПК.

Она подчеркнула, что сделаны запросы за границу не только по декларации Порошенко, но и других должностных лиц.

При этом НАПК в случае получения ответа и новых фактов от зарубежных институтов имеет право вернуться к уже проведенным проверкам.

"Мы имеем право вернуться к проверке того факта, который будет подтвержден в случае поступления ответа. Рано или поздно международная организация ответ даст. И если возникнут вопросы по детальной проверке, мы снова начнем проверку по данному конкретному факту", - сказала Корчак.

Она отметила, что отсутствие ответа от международных организаций, на которых НАПК не можем влиять, не является основанием утверждать, что состояние кого-то легализировано. "Мы вправе вновь начать проверку", - сказала Корчак.

Ранее заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко заявил, что НАПК подало несколько запросов в компетентные органы других стран, где может быть имущество Порошенко, и еще ждет ответ.

Также известно, что НАПК не получило ответа от другого государства в частности в отношении имущества Александра Третьякова, результаты проверки которого уже обнародованы. Ранее журналисты писали, что у него есть имущество в Израиле.

Однако, следует отметить, что информацию на запросы НАПК не предоставляют не только иностранные институции, но и украинские органы власти. Так, при проверке декларации Третьякова НАПК также не получило ответ от Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы и Минюста Украины.

То же касается и мужа Натальи Королевской народного депутата Юрия Солода. По нему НАПК направляло запросы в Государственную пограничную службу и не получило ответа.

Татьяна Кусок, УП

Темы: НАПКкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
НАПК
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: