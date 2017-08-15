Имущество уже проверенных чиновников могут исследовать вновь – Корчак

НАПК в случае получения новых фактов может начать еще одну проверку тех должностных лиц, чьи декларации уже были проверены.

Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Она отметила, что агентство в конкретных случаях направляет запросы относительно того или иного чиновника международным организациям, но не всегда их вовремя получает.

"Когда мы говорим о декларации тех должностных лиц, где мы должны сделать запросы в международные организации, мы эти запросы делаем. К сожалению, это не всегда эффективно, поскольку мы ограничены в сроках проведения проверки, и мы должны вынести на голосование результаты проведения проверки без ответа со стороны международных организаций, которые иногда затягиваются во времени", - заявила председатель НАПК.

Она подчеркнула, что сделаны запросы за границу не только по декларации Порошенко, но и других должностных лиц.

При этом НАПК в случае получения ответа и новых фактов от зарубежных институтов имеет право вернуться к уже проведенным проверкам.

"Мы имеем право вернуться к проверке того факта, который будет подтвержден в случае поступления ответа. Рано или поздно международная организация ответ даст. И если возникнут вопросы по детальной проверке, мы снова начнем проверку по данному конкретному факту", - сказала Корчак.

Она отметила, что отсутствие ответа от международных организаций, на которых НАПК не можем влиять, не является основанием утверждать, что состояние кого-то легализировано. "Мы вправе вновь начать проверку", - сказала Корчак.

Ранее заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко заявил, что НАПК подало несколько запросов в компетентные органы других стран, где может быть имущество Порошенко, и еще ждет ответ.

Также известно, что НАПК не получило ответа от другого государства в частности в отношении имущества Александра Третьякова, результаты проверки которого уже обнародованы. Ранее журналисты писали, что у него есть имущество в Израиле.

Однако, следует отметить, что информацию на запросы НАПК не предоставляют не только иностранные институции, но и украинские органы власти. Так, при проверке декларации Третьякова НАПК также не получило ответ от Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы и Минюста Украины.

То же касается и мужа Натальи Королевской народного депутата Юрия Солода. По нему НАПК направляло запросы в Государственную пограничную службу и не получило ответа.

Татьяна Кусок, УП