Майно вже перевірених чиновників можуть дослідити знову – Корчак

НАЗК у разі отримання нових фактів може розпочати ще одну перевірку щодо тих посадовців, чиї декларації вже було перевірено.

Про це під час підсумкової прес-конференції повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Вона зауважила, що агентство у конкретних випадках надсилає запити щодо того чи іншого посадовця міжнародним організаціям, але не завжди їх вчасно отримує.

"Коли ми говоримо про декларації про тих посадовців, де ми повинні зробити запити в міжнародні організації, ми ці запити робимо. На жаль, це не завжди ефективно, оскільки ми обмежені у строках проведення перевірки, і ми маємо винести на голосування результати проведення перевірки без відповіді з боку міжнародних організацій, які іноді затягуються в часі", - заявила голова НАЗК.

Вона зазначила, що зроблено запити за кордон не тільки щодо декларації Порошенка, а й інших посадовців.

При цьому НАЗК у разі отримання відповіді і нових фактів від закордонних інституцій має право повернутися до вже здійснених перевірок.

"Ми маємо право повернутися до перевірки того факту, який буде підтверджено у разі надходження відповіді. Рано чи пізно міжнародна організація відповідь надасть. І якщо виникнуть питання щодо детальної перевірки, ми знову розпочнемо перевірку по даному конкретному факту", - сказала Корчак.

Вона наголосила, що відсутність відповіді від міжнародних організацій, на які НАЗК не можемо вливати, не є підставою стверджувати, що статки когось легалізувались.

"Ми маємо право знову почати перевірку", - сказала Корчак.

Раніше заступник керівника першого відділу Департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко заявив, що НАЗК подало кілька запитів до компетентних органів інших країн, де може бути майно Порошенка, і ще чекає відповіді.

Також відомо, що НАЗК не отримало відповіді від іншої держави зокрема щодо майна Олександра Третьякова, результати перевірки якого вже оприлюднено. Раніше журналісти писали, що у нього є майно в Ізраїлі.

Однак, слід зауважити, що інформацію на запити НАЗК не надають не тільки іноземні інституції, а й українські органи влади. Так, при перевірці декларації Третьякова НАЗК також не отримало відповідь від Державної фіскальної служби, Держприкордонслужби та Мін’юсту України.

Те саме стосується і чоловіка Наталії Королевської народного депутата Юрія Солода. Щодо нього НАЗК надсилало запити у Державну прикордонну службу і не отримало відповіді.

Тетяна Кусок, УП