Обвинение удовлетворено выступом Сергеева в суде по делу Януковича

Сторона обвинения удовлетворена показаниями экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева на заседании суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил журналистам после завершения заседания суда во вторник прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Данными свидетелями сторона обвинения удовлетворена, но комментировать показания данного свидетеля сторона обвинения не имеет права. Всю оценку данным показаниям свидетеля даст суд", – сказал Кравченко.

Прокурор также отметил, что на следующем заседании суда 17 августа будут продолжать исследовать доказательства в деле со стороны обвинения.

Как сообщалось, 15 августа на заседании суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича экс-представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявил, что Россия использовала письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе войск в Украину, чтобы легитимизировать свое вторжение в Совбезе ООН.