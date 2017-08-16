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СБУ божится, что не интересуется изданием Watcher

Среда, 16 августа 2017, 13:49

В Службе безопасности Украины утверждают, что не открывали уголовных производств в отношении изданием Watcher.

Об этом сообщила "Украинской правде" СБУ в ответ на информационный запрос.

"В настоящее время уголовные производства по указанным в запросы обстоятельствами не начинались и не расследовались", - говорится в ответе.

"Вместе с тем, сообщаем, что информация взята к сведению компетентными подразделениями СБ Украины", - добавили в ведомстве.

Как известно, 31 июля провайдер передал изданию Watcher письмо от Управления СБУ в Днепропетровской области с требованием предоставить информацию об IP-адресах, используемых сайтом, способах оплаты за услуги хостинга, а также предоставить заверенные копии договорных документов.

Олег Твердь, для УП

Темы: СБУСМИ
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