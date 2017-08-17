Евросуд принял жалобу Насирова

Европейский суд по правам человека принял жалобу отстраненного главы фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил сам Насиров в Facebook.

"Европейский суд принял жалобу на незаконные действия НАБУ и САП", - написал он.

Как утверждает Насиров, Генпрокуратура открыла ряд уголовных дел против детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сейчас я уже получил сообщение из Европейского суда по правам человека о принятии к рассмотрению жалобы на мое незаконное задержание 02.03.2017 года детективами НАБУ", - добавил он.

Как известно, 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.

Насиров пожаловался, что во время обыска у него дома детективы НАБУ изъяли последние деньги и теперь его жене не за что жить. На это имущество был наложен арест.

Позже Апелляционный суд Киева в ответ на жалобу адвокатов Насирова частично отменил арест, наложенный на это имущество.

7 августа стало известно, что суд наложил арест на все имущество отстраненного главы фискальной службы Романа Насирова, включая имеющуюся в госреестре недвижимость.