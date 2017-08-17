Євросуд прийняв скаргу Насірова
Європейський суд з прав людини прийняв скаргу відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова.
Про це повідомив сам Насіров у Facebook.
"Європейський суд прийняв скаргу на незаконні дії НАБУ та САП", - написав він.
Як стверджує Насіров, Генпрокуратура відкрила низку кримінальних справ проти детективів Національного антикорупнійного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Зараз я вже отримав повідомлення з Європейського суду з прав людини про прийняття до розгляду скарги на моє незаконне затримання 02.03.2017 року детективами НАБУ", - додав він.
Як відомо, 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою й службовим становищем. 16 березня він вийшов з-під варти, тому що дружина й тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.
Насіров поскаржився, що під час обшуку в нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші й тепер його дружині немає за що жити. На це майно було накладено арешт.
Пізніше Апеляційний суд Києва у відповідь на скаргу адвокатів Насірова частково скасував арешт, накладений на це майно.
7 серпня стало відомо, що суд наклав арешт на все майно відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.
Українська правда