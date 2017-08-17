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Нацгвардия намерена призвать на срочную службу 200 киевлян

Четверг, 17 августа 2017, 10:44

Нацгвардия намерена призвать на срочную военную службу 200 жителей Киева в ходе внеочередного призыва в августе.

Об этом в интервью Українські новини сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

Всего будет призвано около 1 000 военнообязанных.

"Есть такая статистика, что из областей набираем от 25 до 100 человек. В Киевский гарнизон мы планируем призвать около 200 человек. Все разговоры о том, что призывники будут служить вдали от дома, не соответствуют действительности", - сказал генерал-майор Сподар.

Призванные на срочную службу и имеющие среднее образование будут служить 1,5 года, высшее - 1 год.

Замкомандующего отметил, что призыв идет по плану, и 16 августа первая партия срочников отправлена в воинские части.

7 июля президент Петр Порошенко объявил внеочередной призыв в Национальную гвардию в августе.

Нацгвардия обещает, что призывники будут привлекаться исключительно к охране судов и органов правосудия.

Темы: Нацгвардияармия
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