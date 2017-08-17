Израиль не предоставил НАПК информацию о недвижимости Третьякова
Национальное агентство по предотвращению коррупции не дождалось ответа на свой запрос в Израиль относительно движимого и недвижимого имущества в этой стране нардепа Александра Третьякова.
Об этом "Украинской правде" сообщили в агентстве.
"Письмом Национального агентства от 20.04.2017 направлен запрос на получение информации в орган по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма Израиля", - говорится в заявлении.
В НАПК объяснили, что просили в запросе предоставить информацию о недвижимом имуществе и транспортных средствах Третьякова, зарегистрированных на территории Израиля.
"По состоянию на 14.08.2017 Национальное агентство не получало ответ от компетентного органа на указанный запрос", - говорят в антикоррупционном агентстве.
Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции не выявило нарушений в электронной декларации нардепа из фракции БПП Александра Третьякова за 2015 год.
В то же время в соответствующем решении указывается, что во время проверки не предоставили ответы на запросы НАПК: ГФС, Администрация Госпогранслужбы, Минюст и компетентный орган иностранного государства.
Ранее журналист Александр Дубинский заявлял, что Третьяков не указал в электронной декларации две квартиры в Тель-Авиве стоимостью 5,5 миллиона долларов.
В НАПК говорят, что в случае получения новых фактов могут начать еще одну проверку тех должностных лиц, чьи декларации уже были проверены.
Александр Шумилин, Евгений Кизилов, УП