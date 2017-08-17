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Суд продлил Полякову меру пресечения

Четверг, 17 августа 2017, 23:53

Соломенский райсуд города Киева продлил меру пресечения нардепу "Народного фронта" Максиму Полякову на 2 месяца – до 17 октября текущего года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял в четверг вечером.

Согласно решению суда, за Поляковым сохраняется обязательство носить электронное средство контроля (электронный браслет), уведомлять следствие о смене места проживания, сдать все документы, которые дают ему возможность покинуть пределы страны, а также не покидать Киев.

При этом суд исключил из мест, где нардеп может находиться город Умань (Черкасской области).

Кроме того, остается в силе залог, внесенный за Полякова, в размере 304 тыс. грн.

18 августа в 10.00 Соломенский районный суд продолжит рассмотрение ходатайства стороны обвинения о взыскании залога в доход государства.

В этом ключе прокурор САП Максим Кравченко сообщил журналистам после заседания суда в четверг, что 15 августа Поляков в третий раз отказался надеть электронный браслет. По его словам, соответствующие материалы также будут привлечены к ходатайству об изъятии залога в доход государства.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добычи янтаря, как и исключенный из фракции БПП Борислав Розенблат.

Полякова подозревают в получении $ 7500 взятки при посредничестве помощницы за внесение изменений в законодательство о налогообложении добытчиков янтаря и освобождение от налога при ввозе оборудования для промышленной добычи "солнечного камня".

Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков, а также на автомобиль BMW, средства и часы.

Темы: Поляковсуд
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