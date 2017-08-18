Число раненых в барселонском теракте превысило 80 человек

Барселонские власти заявили, что уточненное количество раненых в результате теракта на Рамбле превышает 80 человек.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на местную полицию.

Состояние пострадавших не уточняется, но многочисленные фото свидетельствуют, что некоторые из них получили тяжелые травмы. Число погибших в официальных сообщениях остается неизменной – речь идет о 13 жертвах теракта.

По подсчетам издания, а также по свидетельствам очевидцев террористической атаки, белый микроавтобус с террористами, ехавший зигзагами по пешеходной зоне, преодолел 600-700 метров по улице Рамбла от площади Каталонии до места своей окончательной остановки.

Как сообщалось ранее, полиция сообщила о первых задержаниях предполагаемых исполнителей теракта.

Также известно, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Барселоне.

Европейская правда