СБУ показала видео задержания главаря российской ДРГ

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания в Харькове главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем российской разведки. От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу.

"Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, по месту жительства диверсанта в Харькове нашли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта.

Задержанный арестован, ему сообщено о подозрении.

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Как сообщалось, Служба безопасности Украины располагает оперативной информацией об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины.

В частности, ФСБ РФ засылает в Украину диверсионные группы для совершения террористических актов, убийства государственных деятелей.

Украинская правда