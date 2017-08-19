Лутковская просит Луценко расследовать карательную психиатрию СССР

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская обращается к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии, которые могли происходить во времена СССР на базе психиатрической больницы г. Днипро.

Об этом говорится в обращении омбудсмена, распространенном в субботу.

В нем отмечается, что в эти дни Министерством здравоохранения осуществляется выемка архива, охватывающего многолетнюю историю деятельности Государственного учреждения "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением МЗ Украины" в городе Днепр.

"Для установления исторической справедливости мы обязаны провести тщательное расследование преступлений того времени, с особым вниманием подойти к изучению этих документов с учетом их значимости для сферы защиты прав человека и недопущения повторения существования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслием", - отметила Лутковская.

Она считает, что анализ документов, хранившихся в этой психбольнице, должен проводится не психиатрами системы здравоохранения, а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность этих документов для национальной памяти, с учетом законодательства в сфере защиты персональных данных.

По мнению Лутковской, этот анализ должен привести к оценке и криминальной составляющей этой части украинского прошлого.

"В связи с вышеизложенным обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии для изоляции лица и подавления свободы слова", - говорится в обращении.

Украинская правда