В Крыму оккупанты выпустили из СИЗО 76-летнего пикетчика
В аннексирована Крыму из СИЗО выпустили 76-летнего Сервера Караметова, который был арестован на 10 суток за одиночный пикет в поддержку крымского политзаключенного Ахтема Чийгоза.
Об этом вечером 19 августа сообщает "Крым. Реалии".
Встречать Караметова приехали крымчане из разных городов и сел полуострова, в том числе один из активистов крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.
Дочь Умерова - Айше - обнародовала на своей странице в Facebook видео встречи Караметов крымскотатарскими активистами.
Как известно, Сервер Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.
9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
Через несколько дней несколько жителей Крыма пожилого возраста устроили в ответ на арест Караметов одиночные пикеты в Симферополе с такими же плакатами, который был в его руках - "Путин, наши дети не террористы".
За пикет были задержаны 4 человека: Ярикул Давлатов, Александр Дьячков, Сейтумер Сейтумеров, Селим Тейфук.