Гройсман хочет поменьше "зрады" ради "капремонта страны"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что экономика Украины оживает, но нужно еще многое сделать.



"С первых дней работы нашего правительства мы взяли курс на экономический рост. Сегодня мы можем говорить, что экономика Украины оживает", – написал он в Facebook.



"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что существеннее всего растут зарплаты по рабочим специальностям", – отметил премьер.



Комментируя "зрадофильство", он написал: "У нас сегодня в стране непростая ситуация и сложные вызовы – и по этому поводу у меня нет никаких иллюзий".



"Именно поэтому я говорю, что нам нужен капитальный ремонт страны. Нужно еще очень и очень многое сделать. Но я твердо убежден, что мы победим, только веря в свои силы и в успех Украины", – заявил Гройсман.



"Поэтому каждый позитив, каждое подтверждением того, что изменения уже происходят, что бы при этом ни говорили "зрадофилы", будет вдохновлять меня лично сделать еще больше. И я уверен, что таких позитивных новостей у нас будет больше и больше", – признался он.





Алена Рощенко УП