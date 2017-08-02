Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман хочет поменьше "зрады" ради "капремонта страны"

Среда, 2 августа 2017, 08:51

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что экономика Украины оживает, но нужно еще многое сделать.

"С первых дней работы нашего правительства мы взяли курс на экономический рост. Сегодня мы можем говорить, что экономика Украины оживает", – написал он в Facebook.

"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что существеннее всего растут зарплаты по рабочим специальностям", – отметил премьер.

Комментируя "зрадофильство", он написал: "У нас сегодня в стране непростая ситуация и сложные вызовы – и по этому поводу у меня нет никаких иллюзий".

"Именно поэтому я говорю, что нам нужен капитальный ремонт страны. Нужно еще очень и очень многое сделать. Но я твердо убежден, что мы победим, только веря в свои силы и в успех Украины", – заявил Гройсман.

"Поэтому каждый позитив, каждое подтверждением того, что изменения уже происходят, что бы при этом ни говорили "зрадофилы", будет вдохновлять меня лично сделать еще больше. И я уверен, что таких позитивных новостей у нас будет больше и больше", – признался он.



Алена Рощенко УП

Темы: Гройсманэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: