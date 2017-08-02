Журналист: РФ не выдала боевика-убийцу украинского парня из-за сбитого MH17

Российский офицер генерал-майор Сергей Дубинский, которого считают организатором транспортировки на Донбасс российского "Бука", больше всех беспокоился судьбой задержанного в Крыму экс-командира батальона "Керчь" боевиков "ДНР" Вадима Погодина.



Об этом говорится в колонке российского журналиста Павла Канигина в "Новой газете".



"...что за Погодина просили депутаты Госдумы и другие "герои" — просили, видимо, потому что тот многое знает", - заявил журналист.



"Надо сказать, что Погодин принадлежал к узкому кругу пионеров дон-басской авантюры, среди которых россияне Александр Бородай, Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Безлер ("Бес") и украинец Александр Ходаковский. В 2014 году эти люди руководили на местах донецким мятежом, а ближе к 2015-му отошли от дел, передав рутину профессионалам из "гибридных войск", - объясняет Каныгин.



Он рассказал, что "ветераны Новороссии" встречаются ежегодно и их "связывает одно очень важное знание".



"Они знают, в чье распоряжение в июле 2014 года попала установка "Бук", из который был сбит малазийский боинг. Каждому из шести этих персонажей должно быть доподлинно известно о том, что произошло в небе над Торезом 17 июля 2014 года. И разумеется, выдача любого из них Украине (под любым предлогом) может оказаться подарком для следователей по делу боинга", - написал Каныгин.



"Примечательно, что именно Хмурый, он же Сергей Дубинский, активнее остальных беспокоится сегодня о судьбе Погодина, обвиняемого в жестоком убийстве и садизме", - добавил он.



Каныгин приводит слова лидера "ветеранской организации" боевиков Александра Бородая, который особенно подчеркивает заинтересованность Дубинского.



"То, что Бородай выделяет беспокойство именно Хмурого — самая при-мечательная деталь в его выступлении. Тревога самого засвеченного фигуранта дела МН17, высказанная публично, воспринимается как напоминание о себе: подтверждаете ли вы там (в Москве) иммунитет?", - заявил журналист.



Как известно, 30 июля российские силовики выпустили на свободу экс-командира батальона "Керчь" боевиков "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

20 июня Погодин был задержан на 40 суток в аннексированном Крыму на запрос Украины в Интерпол.



Генпрокуратура обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать Погодина Украины.



В международный розыск Погодина по линии Интерпола украинская сторона объявила в июле 2015 года.



15 февраля 2017 международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки "Бук", с которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.