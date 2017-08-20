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В аэропорту Львова задержали женщину, причастную к торговле людьми

Воскресенье, 20 августа 2017, 04:41

В международном аэропорту "Львов" пограничники совместно с полицией задержали гражданку Украины, которая причастна к налаживанию канала торговли людьми.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Во время мероприятий контроля второй линии пограничники выяснили, что наша соотечественница, воплощая свой преступный умысел в жизнь, пыталась переправить через государственную границу другую гражданку Украины с целью дальнейшего использования ее в сфере предоставления интимных услуг на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Относительно задержанной ведется расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2017 года 156 украинцев пострадали от торговли людьми.

Темы: Львов
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