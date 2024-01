Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу в бою с американцем Крейгом Бейкером.

B конце шестого раунда Бейкер пропустил серию ударов, которая закончилась правым боковым. Рефери остановил поединок и отдал украинцу победу техническим нокаутом.

Это уже четырнадцатая победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний Бейкер имеет в своем арсенале 17 побед и одно поражение.

Бой проходил в американском городе Линкольн (штат Небраска).

"All I want to do is fight champions, starting with @andreward." - #TheNail pic.twitter.com/igl3fZAvz8