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Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера

Неділя, 20 серпня 2017, 07:03

Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером.

B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.

Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Бейкер має в своєму арсеналі 17 перемог і одну поразку.

Бій проходив в американському місті Лінкольн (штат Небраска).

Теми: спорт
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