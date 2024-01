Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера

Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером.

B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.

Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Бейкер має в своєму арсеналі 17 перемог і одну поразку.

Бій проходив в американському місті Лінкольн (штат Небраска).

"All I want to do is fight champions, starting with @andreward." - #TheNail pic.twitter.com/igl3fZAvz8