Террористы планировали взрыв в соборе Святого семейства - СМИ

Террористы, устроившие атаки в Барселоне и Камбрилсе, изначально планировали три взрыва в Барселоне, включая собор Святого семейства (Sagrada Familia).

Об этом, ссылаясь на данные полиции, сообщает El Español.

Для организации этих взрывов террористы изготавливали бомбы в каталонском городке Альканар.

Согласно источнику издания в правоохранительных органах, террористы планировали устроить взрывы в трех местах. Кроме Собора Святого семейства, местом для теракта была выбрана улица Рамбла (где и был проведен теракт). Третье место для взрыва террористы не выбрали, однако склонялись провести взрыв в порту.

Однако взрыв дома, где изготавливалась взрывчатка, заставил террористов изменить свои планы.

В издании уточняют - для приготовления взрывчатки террористы использовали баллоны с газом и трипероксид ацетона. На месте взрыва в Альканар полиция обнаружила 106 баллонов с бутаном.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне" лоукост-террора "на испанских курортах".

Европейская правда