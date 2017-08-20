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Сытник: суды саботируют дела, переданные НАБУ и САП

Воскресенье, 20 августа 2017, 12:11
Сытник: суды саботируют дела, переданные НАБУ и САП

В украинских судах происходит полный саботаж дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.

"Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде", - сказал он.

Из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начали. Есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем, отметил Сытник.

По его словам, некоторые дела не рассматриваются больше года.

"Причем достаточно простые дела, которые просто лежат без решения. Единственный выход из этого всего, что нами уже тысячу раз сказано, - это создание Антикоррупционного суда, который будет это все слушать", - сказал глава НАБУ.

Он считает, что "осень и будет тем экзаменом для нашей власти на предмет того, действительно ли есть политическая воля" создать Антикоррупционный суд.

Сытник отметил, что затягивание процесса в судах - это даже хуже, чем оправдательный приговор.

"То есть, судьи, с одной стороны, боятся выносить оправдательные приговоры, но используется тактика затягивания с целью максимальной дискредитации НАБУ и САП", - сказал он.

Сытник сообщил, что из более 80 дел, расследование которых со стороны НАБУ завершено, нет ни одного приговора по делам, по которым есть процессуальная борьба между стороной защиты и стороной обвинения.

"Приговоры, которые есть, то это приговоры, где утверждались в основном соглашения прокуроров", - сказал он.

Глава НАБУ выразил уверенность, что на судей оказывается давление, чтобы они тормозили рассмотрение дел, переданных НАБУ и САП.

Украинская правда

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Темы: судНАБУ
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