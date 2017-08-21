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Януковичу назначили нового адвоката

Понедельник, 21 августа 2017, 13:43

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, нового государственного адвоката Максима Герасько.

Об этом сообщил сам Герасько, передає агентство "Интерфакс-Украина".

"Да, эта информация соответствует действительности. Мне выдали доверенность от Центра предоставления бесплатной правовой помощи", - сообщил он.

По словам Герасько, он уже встречался с предыдущим защитником Януковича в этом деле Виталием Мешечеком.

"Он сказал, что по делу нет никаких серьезных документов и дело достаточно перспективное", - добавил Герасько.

При этом адвокат отметил, что свою собственную позицию он сформирует после изучения материалов дела, к чему намерен приступить после решения некоторых организационных вопросов.

Герасько - киевский адвокат, имеющий адвокатскую лицензию с 2010 года.

На сайте Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи сообщили, что он издал новое поручение (№ 026-0004374 от 18.08.2017), которым "для осуществления защиты Януковича В.Ф. назначен адвокат Гераськи Максима Григорьевича".

Как известно, государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Виталий Мешечек 17 августа отказался от своих обязанностей защитника.

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Темы: Януковичсудправа человека
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