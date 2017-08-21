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Радецкий обжаловал 6,8 тысяч гривен штрафа НАПК

Понедельник, 21 августа 2017, 16:18

Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий обжаловал решение Днепровского районного суда Киева, который оштрафовал его на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.

Об этом говорится в материалах Апелляционного суда Киева, передают Украинские Новости.

Апелляция была зарегистрирована 16 августа.

Рассмотрение назначено на 28 августа.

Как известно, 2 августа Днепровский районный суд Киева оштрафовал Радецкого на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.

Радецкий вроде бы мог повлиять на отсрочку проверки судьи райсуда столицы Кристины Тарасюк. Ранее эта судья в феврале приняла решение о невиновности Радецкого по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКкоррупция
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