Суд признал противоправным надевание наручников на судью Кицюк

Шевченковский районный суд Киева признал противоправной попытку полицейских задержать судью Соломенского районного суда Киева Викторию Кицюк в феврале этого года.

Об этом говорится в решении суда, которое приводит защита Кицюк.

"Признать применения 21 февраля 2017 года Инспектором роты №10 батальона №3 Управление патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Тереверком Евгением Александровичем и Инспектором роты №10 батальона №3 Управление патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Стеценко Александром Константиновичем полицейских средств принуждения, в частности, физического воздействия (силы) и наручников к Кицюк Виктории Сергеевной [...] - противоправным", - говорится в решении

В то же время адвокат судьи Ольга Просянюк убеждена, что полицейские не имели оснований применять физическую силу и надевать наручники.

"Во-первых, как уже подтвержден судебным решением, отсутствует правонарушения со стороны судьи Виктории Кицюк. Во-вторых, Виктория Кицюк не задерживалась, не подозревалась в совершении какого-либо уголовного правонарушения, а тем более - не создавала опасности полицейским и другим окружающим. А это исчерпывающий перечень возможностей применения таких мер", - отметила адвокат.

Как сообщалось, Национальная полиция объявила строгий выговор 2 патрульным полицейским, которые задерживали судью Соломенского районного суда Киева Викторию Кицюк. Однако в полиции отметили, что выговор дали не за само задержание судьи, а за то, что полицейские не оформили необходимые документы.

"Что касается самого задержания, то мы настаиваем на том, что патрульные были правы в той ситуации", - отметил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как известно, 22 февраля 2017 года Совет судей разместил на своем сайте обращение к Национальной полиции Украины, в котором выразил "глубокое возмущение действиями Национальной полиции, связанными с неправомерной попыткой задержания судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк". Также ССУ обратился к руководству полиции с требованием дать объяснения.

По мнению самой Кицюк, на месте инцидента не было знаков, запрещающих парковку. При этом Кицюк заявила, что она была за рулем, но оценив свой опыт вождения, поняла, что не сможет вырулить. Поэтому, по словам Кицюк, она позвонила своему знакомому и попросила его о помощи, который согласился приехать за полчаса.