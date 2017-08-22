Генпрокуратура обыскивает предприятия "Group DF" Фирташа

Генеральная прокуратура заявляет о разоблачении незаконной схемы по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на официальной странице в Facebook, пишет "Экономическая правда"

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - сообщила пресс-служба.

"С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями "СК Саламандра-Украина", "СК "Дом Страхование" заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы", - добавили в ГПУ.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межриченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и других предприятиях группы.

"В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц", - сказано в тексте сообщения.

"После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики

"В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления", - сообщают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 14 июня текущего года провела обыск в помещениях "Страховая компания "Саламандра-Украина" и "ДIМ страхование", ассистанской компании "Финанс-Лайн" и общественного союза "Украинский страховой омбудсмен", входящих в финансовый холдинг Юрия Явтушенко.

15 июня СБУ заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Виктору Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз бланками СК "ДIМ страхование" и "Саламандра-Украина".

3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг, аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные "Страховая компания "ДІМ страхование" и восемь обязательных видов страхования.

Кроме того, аннулированы лицензии, выданные "Страховая компания "Саламандра-Украина" на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного. Как отмечено в распоряжениях, причиной аннулирования лицензий СК "ДІМ страхование" и "Саламандра-Украина" стали факты, выявленные в результате внеплановых проверок компаний в апреле текущего года.